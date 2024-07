ScanFlow er et AI-skannerverktøy designet for smarte enheter som muliggjør datafangst og automatisering av arbeidsflyt. Den tilbyr en rekke funksjoner for sanntidsinnsikt og arbeidsflyteffektivitet. Verktøyet inkluderer ulike skannefunksjoner som tekstskanning, strekkode-/QR-kodeskanning, ID-skanning, skanning av dekksidevegg, VIN-skanning og skanning av komponentnummer. Med tekstskanning kan brukere skanne alfanumeriske tekstkombinasjoner på én gang. Strekkode-/QR-kodeskanningsfunksjonen tillater høyytende strekkodeskanning på alle smartenheter, mens ID-skanningsfunksjonen muliggjør sanntidsdatautvinning fra kundeidentitetsdokumenter som pass, IDer og førerkort. ScanFlow tilbyr også tilleggsfunksjoner som selvutsjekking, droneskanning, samlebåndssporing, lagerstyring, pasientregistrering og verifisering, KYC-verifisering og passskanning. Disse funksjonene dekker et bredt spekter av bransjer og bruksområder, inkludert detaljhandel, helsevesen og logistikk. Verktøyet fremmer sømløs integrasjon med eksisterende systemer gjennom integrasjonsmulighetene, og gir ressurser og utviklerstøtte for jevn implementering. Prisdetaljer er tilgjengelig på ScanFlow-nettstedet, sammen med en påloggingsportal for brukere for å få tilgang til kontoene sine. For henvendelser eller støtte kan brukere komme i kontakt med ScanFlow-teamet gjennom den oppgitte kontaktinformasjonen. Totalt sett er ScanFlow et omfattende AI-skannerverktøy som gir smarte enheter kraftfulle datafangstmuligheter, noe som fører til forbedret arbeidsflytautomatisering og effektivitet i ulike bransjer.

Nettside: scanflow.ai

