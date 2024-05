Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SALIDO med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

SALIDO er Restaurant OS, en enkelt plattform som forener restaurantdriften din under én pålogging. Enten du er en operatør eller en operatør med flere enheter, tar vi en tilnærming på bedriftsnivå for å strømlinjeforme alle dine operasjoner. SALIDO ble opprettet med restaurantoperatørenes beste i tankene. Vi vil at du skal fokusere på det som betyr mest for deg, dine kunder. Overlat resten til oss.

Nettside: salido.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SALIDO. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.