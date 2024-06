Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SalesMail med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

SalesMail-appen er den enkleste måten å sende personlige videoer via e-post, tekst og CRM. Profesjonelle innen eldreomsorg, multifamilie, eiendom og teknologisalg stoler på SalesMail for å hjelpe dem med å overgå konkurransen, bygge tillit og oppnå resultater raskere. Med en 4,9 App Store-vurdering og bevist brukervennlighet lar SalesMail deg låse opp kraften til personlig tilpasset video. Populære brukstilfeller inkluderer oppsøking før og etter tur, virtuelle omvisninger, prospektering, kommunikasjon med beboeropplevelser, pleiemeldinger, autosvar og mye mer. Brukere av SalesMail rapporterer at de ikke bare får flere klikk og svar, men de bygger sterkere relasjoner med målgrupper, fremskynder salgssykluser og oppnår ønskede resultater raskere.

