Administrer ansatte, lønn og utgifter på ett sted. En brukervennlig løsning for ansattes ledelse. Personaloppmøte. Leie inn ansatte. Tidlig lønn. SalaryBook er en app for lønn, ansattes oppmøte og kostnadsstyring for 60 millioner indiske SMB-er. SMB-er ser i appen vår en one-stop-løsning for å drive virksomheten sin. Starter fra sømløs ombordstigning av ansatte til å administrere lønn og oppmøte. Appen vår inneholder noen kule funksjoner som selfie og stedsbasert oppmøtemarkering. Si farvel til de tradisjonelle oppmøtesystemene og erstatt den med et klikk på en knapp på SalaryBook-mobilappen.

Nettside: salarybook.co.in

