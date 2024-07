Rosebud er en plattform for å hjelpe deg med å gå fra beskrivelse til kode til spill. Bare beskriv videospillet du vil lage til vår AI, og det vil utvikle koden for deg. Spillet ditt vil være nettleserbasert, slik at du kan dele det umiddelbart med venner. Rosebud tilbyr tre prosjekttyper: 3D, 2D og Voxel. Du kan generere en kodebase fra bunnen av via ledetekster i noen av disse, eller ha en enklere start ved å klone et eksisterende prosjekt. En enkel måte å tenke på Rosebud på er ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT, fordi det gir deg et chat-grensesnitt for redaktøren der du kan beskrive spillet for å generere koden; Midjourney, fordi du kan generere eiendeler inne i Rosebud som kan brukes i spillene dine; og Replit, fordi Rosebud inkluderer en nettleserbasert koderedigerer som lar deg distribuere spillet ditt umiddelbart. Brukere har laget et mangfold av spill på Rosebud, inkludert ovenfra og ned RPG-er, AI-ledsager og 3D-hinderløyper, alt i løpet av noen få timer og noen ganger minutter.

Nettside: rosebud.ai

