Rose Rocket er ERP-programvare for lastebilselskaper. Rose Rocket er det beste rangerte, prisvinnende, alt-i-ett-transportstyringssystemet (TMS) som hjelper tusenvis av lastebil- og logistikkselskaper (meglere, transportører og avsendere) å strømlinjeforme og automatisere virksomhetene sine. Rose Rocket er Transportation Management Software (TMS) som er valgt for Unigroup, United Van Lines, Gulf Relay, Canada Cartage, Mayflower og tusenvis andre for å maksimere inntekter og ordreeffektivitet, gi kundene de beste prisene, sende sømløst, maksimere ELD-sporet og spore synlighet, minimere tid til å tjene penger, og sikkert integrere med deres eksisterende arbeidsflytintegrasjoner.

Nettside: roserocket.com

