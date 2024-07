RoomGPT er en AI-drevet interiørdesignplattform som lar brukere praktisk talt redesigne og transformere ethvert rom ved hjelp av bare ett enkelt bilde. Nøkkelfunksjonene inkluderer: * Redesign rommene ved å laste opp et bilde og eksperimentere med forskjellige designstiler og oppsett. Plattformen er drevet av avansert AI-teknologi. * Over 2 millioner mennesker har brukt RoomGPT for å hjelpe til med å redesigne hjemmene sine, og mange berømmer verktøyet for dets brukervennlighet og effektivitet. * Attester fra brukere fremhever hvordan RoomGPT hjelper med ubesluttsomhet når du dekorerer, lar deg se rom i forskjellige temaer før oppussing, og gir en flott AI-drevet "romfotoreimaginer". * Plattformen er laget av Hassan ( [email protected] ) og drives av Replicate og Bytescale AI-teknologier. * RoomGPT tar sikte på å forenkle interiørdesignprosessen ved å utnytte kraften til AI for å la brukere enkelt eksperimentere med forskjellige designstiler og visualisere endringer i rommet deres.