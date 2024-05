Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Roomex med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Roomex er reise- og utgiftsplattformen bygget for bedrifter med mobil arbeidsstyrke. Plattformen vår tilbyr det bredeste nettverket av hoteller, B&B, leiligheter og mer, med eksklusive Roomex-priser og overnattingsmuligheter skreddersydd for mannskaper, prosjektarbeid og lengre opphold. Med en bransjeledende Net Promoter Score på 52, sikrer vårt dedikerte kundeserviceteam at hver reise bestilt gjennom Roomex perfekt matcher kundenes behov. Dessuten gjør RoomexPay bedrifter i stand til å administrere utgifter med letthet. Med samlet fakturering, belastning etter utsjekking og gratis kansellering, tar Roomex arbeidet ut av arbeidsreisen.

Nettside: roomex.com

