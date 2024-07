RocketAI er en SaaS-plattform som bruker AI til å forbedre produktbilder og generere nye designkonsepter for e-handelsbedrifter. Det gjør det mulig for bedrifter å forbedre produktbildene sine med bakgrunner og kontekst som øker konverteringen på sekunder. RocketAI gir et brukervennlig nettgrensesnitt for å lage og redigere personlige produktbilder, generere produktvariasjoner i nye farger, stiler og størrelser, og forbedre bildevinkler, lyssetting og innstillinger for å øke markedsføring og salgskonvertering. Plattformen tilbyr to planer – Standard og Enterprise – avhengig av kravene til e-handelsvirksomheten. Standardplanen tillater opptil 25 tilpassede modeller ved hjelp av produktbilder, mens Enterprise-planen gjør det mulig å finjustere modeller uten begrensninger og gir flere brukere støtte inkludert. Med RocketAI kan bedrifter utnytte AI for å spare timevis med forskning og designtid og overlade kreative oppgaver.

Nettside: rocketai.io

