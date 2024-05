Robofy er en allsidig AI chatbot-bygger designet for nettstedintegrasjon. Den tilbyr personlig chatbot-oppretting, og bruker nettstedinnhold for å levere automatiserte svar på besøkendes spørsmål. Robofy AI Chatbot fungerer ved å trene på innhold på nettstedet, inkludert dokumenter, PDF-er og nettsider. Brukere kan legge inn URL-er eller direkte skrive innhold for trening, slik at chatboten automatisk kan svare på spørsmål basert på disse dataene. Robofy brukes først og fremst for å forbedre kundestøtten på nettsider. Ved å tilby 24/7 automatisert assistanse, adresserer den kundespørsmål umiddelbart, og forbedrer brukeropplevelsen og engasjementet. Robofy tilbyr en chatbot-widget med tilpassbare funksjoner som farger, språk og posisjonering. Den inkluderer funksjoner som chattehistorikk, foreslåtte vanlige spørsmål og superraske svar. Plattformen tilbyr også en WordPress-plugin for sømløs integrasjon med WordPress-baserte nettsteder. Robofy er designet for enkel integrasjon og bruk, uten kredittkort som kreves for gratisplanen. Den støtter automatisk chatbot-trening og gir muligheter for manuell innholdsinntasting for treningsformål.

Nettside: robofy.ai

