RivetAI er en AI-drevet arbeidsflytplattform designet for å strømlinjeforme forproduksjonsprosessen for forfattere, produsenter og regissører. Den tilbyr en rekke avanserte funksjoner for å frigjøre det fulle potensialet til manus og hjelpe til med å lage flott innhold. En av nøkkelfunksjonene er automatisert skriptdekning, som gir detaljert analyse av et manus, inkludert en kortfattet logglinje, sammendrag, konstruktive kommentarer, sammenlignbare verk, sjangere og en objektiv vurderingsrubrikk. Plattformen tilbyr også en oppsummeringsfunksjon for manus, som forenkler komplekse fortellinger ved å generere fordøyelige øyeblikksbilder av skript som fremhever viktige plottpunkter og utviklinger. RivetAIs karakternedbrytningsfunksjon gir detaljerte beskrivelser og innsikt i karakterer, og hjelper rollebeslutninger og karakterutvikling. Det AI-forbedrede budsjetteringsverktøyet hjelper med økonomisk planlegging ved å generere omfattende budsjettanslag direkte fra manuset. I tillegg kan effektive skyteplaner genereres basert på skriptet, som optimerer ressursallokering og reduserer logistiske problemer. Plattformen prioriterer sikkerhet med state-of-the-art funksjoner for å beskytte kreativt arbeid og konfidensiell informasjon. Den støtter skript på flere språk, inkludert, men ikke begrenset til, engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, nederlandsk, arabisk, kinesisk og telugu. Brukere kan velge mellom ulike planer, inkludert Beta-planen, som inkluderer AI-drevne dekningsrapporter, manussammendrag, karakteroversiktsark, estimerte budsjettsammenbrudd, automatiserte skyteplaner og PDF-eksport av alle rapporter. Plattformen tilbyr også funksjoner for brukerinvitasjon og prosjektsamarbeid, sammen med kundeservicestøtte. RivetAI har som mål å slippe løs kreativitet ved å tilby verktøy som håndterer tunge løft, slik at forfattere kan fokusere på å skrive og produsenter fokusere på å produsere overbevisende innhold.

Nettside: rivetai.com

