Rezku er dagens kraftigste restaurantsalgssystem og mer. Rezku kommer med alt mat- og drikkekonsepter trenger for å utvikle virksomheten, inkludert white-label online bestilling, avansert rapportering, lagerstyring, tredjeparts online integrasjoner og sentralisert ordreadministrasjon. Rezku er spekket med mange funksjoner, inkludert reklameverktøy som har vist seg å overbevise bunnlinjen. Med avansert kupong, lojalitetsfordeler og belønningspoeng, gavekortprogram og en valgfri tilpasset bestillingsapp for smarttelefoner. Det hemmelige våpenet til erfarne restauratører, Rezku er bygget for å møte de virkelige utfordringene ved å drive alle slags bar- og restaurantkonsepter. Rezku gir deg enestående kraft og kontroll som du bare må se og oppleve selv.

Nettside: rezku.com

