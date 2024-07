Revoldiv er et AI-basert verktøy spesielt utviklet for å konvertere lyd- eller videofiler til tekst med imponerende nøyaktighet. Dette verktøyet er utrolig nyttig for å lage transkripsjoner av ulike mediefiler, som podcaster, intervjuer eller videosamtaler. Medieinnhold som er mindre enn to timer langt støttes i mye brukte nettlesere som Chrome og Firefox. Med sin robuste AI oppdager Revoldiv tale, applaus og jubel i mediefilene. Brukere er også i stand til å redigere transkripsjonstekst for tilsvarende å redigere lyd, noe som dramatisk effektiviserer redigeringsprosessen. Revoldiv har den unike funksjonaliteten ved å kunne fjerne utfyllende ord som "um", "like" og "uhh" med et enkelt klikk, noe som gir et renere og skarpere innhold. Dessuten lar brukervennlige funksjoner brukere eksportere innholdet i flere formater, dele prosjekter eller utdrag via delefunksjonen, og lage kapitler for enklere innholdsnavigering. Ytterligere funksjoner strekker seg til kommentar- og diskusjonsfunksjoner, som gjør det mulig for brukere å kommunisere sine tanker og svar på plattformen. Dette transkripsjons- og redigeringsverktøyet støtter også mediefiler via en Chrome-utvidelse og gjør det lettere å lage audiogrammer. Nye funksjoner som "flaggpost" og "oppdaging av høyttalere" legger til et ekstra lag med nytte og bekvemmelighet for brukeropplevelsen. Det er imidlertid viktig å merke seg at redigeringsfunksjoner for øyeblikket kun støttes på ikke-mobile enheter.

Nettside: revoldiv.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Revoldiv. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.