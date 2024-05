Ta tak i ensomhet og isolasjon for eldre. Å navigere ved kronisk sykdom er en isolerende og ensom prosess som til slutt reduserer medisinsk etterlevelse og påvirker utfallene negativt. Det er over 100 dødelige kroniske tilstander ettersom 1 av 2 amerikanere for tiden lever med minst 1 kronisk tilstand. Det amerikanske helsevesenet har over 1 billion dollar i direkte kostnader. Medisinske overholdelsesrater for terapeutiske programmer og medisin er bare 50 % fordi pasienter føler seg ensomme, isolerte og ikke støttet i sin kroniske sykdomsreise. Reviving Mind er en telehelseleverandør i nettverket som forbedrer kliniske resultater og programoverholdelse for seniormedisinere og medisinske fordeler som er plaget av ensomhet og kronisk sykdom. Dette gjøres gjennom et nytt og proprietært klinisk program og teknologiplattform som integrerer virtuelle, private, kuraterte og profesjonelt ledede grupper som skalerer opp til 8-pasienter med individualisert og målrettet livsstilsmedisinsk coaching som er automatisert, men administrert av en lisensiert leverandør.

Nettside: revivingmind.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Reviving Mind. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.