Retomagic er en AI-basert app som lar brukere generere originale kunstverk og forbedre bildekvaliteten. Appen bruker banebrytende teknologi for å gjøre tekstbeskrivelser til visuelt fantastiske bilder. Den gir også brukere en rekke kreative stiler og alternativer, fra fotorealisme til Kodak-film. I tillegg er Retomagic i stand til å gjenopplive gamle, uskarpe bilder til skarpe og klare HD-bilder med bare ett trykk. Den kommer til og med med et ansiktsrekonstruksjonssystem som kan forbedre kvaliteten på ansikter. Videre kan brukere dele sine kreasjoner på sosiale medieplattformer, som Instagram og TikTok. Retomagic er for øyeblikket gratis å bruke, men det kan være abonnementsmuligheter i fremtiden.

Nettside: retomagic.com

