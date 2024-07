Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Replica Studios med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Replica Studios tilbyr omfattende taleteknologiløsninger på flere språk, ideelt for ulike kreative og profesjonelle brukssaker. Dens etiske AI-plattform inkluderer tekst-til-tale- og tale-til-tale-verktøy som tilpasser stemmer for å matche karakterers stiler og situasjoner, og skaper mer oppslukende og engasjerende opplevelser innen spill, animasjon, film, e-læring, lydbøker og innholdsproduksjon i sosiale medier. Replica Studios tilbyr også en Voice Lab-funksjon der en spesifikk stemme eller rolle kan designes og gjøres om til eksistens, og skaper en blanding av opptil 5 unike stemmer. Lokaliserings- og dubbingsfunksjoner tilrettelegges av dens flerspråklige generative AI-stemmegenerator som støtter flere språk og forskjellige aksenter. I tillegg kan utviklere bygge stemmeaktiverte apper og plattformer, forbedre voice over arbeidsflyter, lage samtaleroboter og mer ved å bruke Replicas avanserte tekst-til-tale API. Løsningene som tilbys av Replica Studios er egnet for både tidlig prototyping og sluttproduksjon, og adresserer moderne kreative arbeidsflyter samtidig som de sikrer etisk AI-praksis og kommersiell sikkerhet.

