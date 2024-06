En enklere måte å prototype, teste og bygge kjøretøyprogramvare på! RemotiveLabs reduserer kompleksiteten i programvareutvikling for bilindustrien, letter maskinvareabstraksjon og tilbyr et mer fleksibelt miljø sammenlignet med eldre verktøy med domenespesifikke språk og innelåste prosesser. - Bruk ønsket programmeringsspråk, f.eks. Python, Rust, C++, les og skriv kjøretøysignaldata gjennom gRPC APIer. Bruk LUA-skripting for å transformere (gi nytt navn, kartlegge, slå sammen eller syntetisere) signaler som sendes ut med egendefinert frekvens. - Produser abstraksjonslag for AAOS, ProtoPie, Unity og lignende i forventet format (for eksempel COVESA VSS, AAOS kjøretøyegenskaper). - Vi støtter vanlige kjøretøynettverksprotokoller som CAN, FlexRay, LIN og Automotive Ethernet – aktivert av .dbc, .xml (fibex), .ldf og .arxml. E2E-beskyttelsesstøtte er tilgjengelig. - Skift til venstre og bygg din egen rimelige og eksternt tilgjengelige testrigg/benk som kjører på maskinvare du velger (Nvidia Drive, Host Mobility, hvilken som helst Docker-basert/Linux, Raspberry Pi, etc). Vi har flere API-er tilgjengelig for å koble til populære testrammeverk, inkludert Jenkins, GitLab etc. Lag enkelt testtilfeller, kjør diagnostikk og flash-ECUer. RemotiveLabs gjør CI og automatisert testing enklere enn noen gang. Ingen ekstra datamaskin er nødvendig, bruk en bærbar datamaskin med operativsystemet du velger for å koble til. Gratis demo tilgjengelig - ingen pålogging nødvendig: Eksperimenter med signaler fra vår demo-kjøringssyklus med en gang: https://demo.remotivelabs.com/ - Se og avspill signaler (nettklient/referansebibliotek) - Arbeid med og transformer signaler til Android egenskaper / VSS - Bruk din egen kode Produkter i RemotiveLabs-plattformen: - RemotiveBroker: En sveitsisk hærkniv for programvareutviklere, bruk som programvare-ECU, datalogger, mellomvare for fleksibel prototyping og testrigg-enabler. Meglermaskinvarelisens 2 500 Euro / år (kjører på maskinvaren du ønsker, dvs. Rasberry Pi eller en hvilken som helst Linux/Docker-basert HW - Referansesett tilgjengelig her: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: Et virtuelt RemotiveBroker-miljø for avspilling, transformering og strømming av signaler. Sømløst og enkelt samarbeid uten å berøre maskinvaren. Cloud playback-pakke 900 Euro / år.

Nettside: remotivelabs.com

