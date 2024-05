Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Reap Global med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Reap er en finansiell plattform som muliggjør tilgang og økonomisk tilkobling gjennom innovasjon for selskaper i alle størrelser. Reap kombinerer programvare for kostnadsstyring med en rekke innovative betalingsprodukter – inkludert flaggskipet Reap Visa Corporate Credit Card. Reap er forpliktet til å hjelpe bedrifter med å orkestrere suksess ved å tilby de beste økonomiske verktøyene som utvikler seg med kundene og markedet. Reap støttes av en styrkende gruppe investorer, inkludert Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital, Abacus Ventures og Payment Asia. Selskapet ble grunnlagt i 2018 og har siden utvidet seg til et team på over 50, som jobber på tvers av kontorer i syv land.

Nettside: reap.global

