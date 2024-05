Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Really Simple SSL med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Really Simple SSL er et WordPress-plugin designet for å forenkle prosessen med å sikre og migrere WordPress-nettsteder til HTTPS. Det gir en enkel løsning for nettstedeiere for å aktivere SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) på nettsidene deres, noe som sikrer sikre tilkoblinger og forbedret sikkerhet for besøkende. Really Simple SSL er et viktig verktøy for eiere av WordPress-nettsteder som ønsker å forbedre sikkerheten og beskytte besøkendes personvern ved å enkelt og effektivt implementere SSL-kryptering på nettsidene deres.

Nettside: really-simple-ssl.com

