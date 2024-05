Readyplanet ble grunnlagt i 2000 og er et ledende digital markedsføringsselskap i Sørøst-Asia. Vi er en av de største nettstedsleverandørene i Thailand som for tiden betjener over 15 000 nettsteder. Readyplanet søker for tiden en erfaren senior systemadministrator (Linux) for å bli med i vårt systemingeniørteam. I dette svært dynamiske miljøet vil senior systemadministrator utføre praktiske administrative oppgaver, inkludert men ikke begrenset til skripting, konfigurasjon, sikkerhet, feilsøking. Miljøet vårt kjører hovedsakelig på Linux (CentOS). Kandidaten må kunne jobbe som en del av teamet samtidig som han kan ta konsepter eller problemer og jobbe selvstendig for å løse. Sterke analytiske og problemløsende ferdigheter og evne til å kommunisere effektivt er svært viktig for stillingen.

Nettside: readyplanet.com

