Connexun er en innovativ teknologistartup basert i Milano, Italia. Det ble grunnlagt for å lette kulturell integrasjon, redusere informasjonsbarrierer og fremme internasjonalisering. I dag er Connexun en AI-nyhetsmotor med langvarig erfaring og kunnskap, som fremmer innholds- og tekstanalyse-APIer og proprietære teknologier til bruk for utviklere, startups, bedrifter og etter hvert også forbrukere. Det gjør det mulig for kundene å hente i sanntid flerspråklige overskrifter, artikler og dynamiske sammendrag hentet fra tusenvis av pålitelige nyhetskanaler på nett. Den betjener sine kunder med proprietære tekstgjennomsøkings- og klassifiseringsteknologier. Connexun utviklet også B.I.R.B.AL., den kunstige intelligente motoren som brukes til å drive mobilappen, for å levere sanntidsnyheter og informasjon til digitale kosmopolitter. Vi fortsetter å utvide intelligente verktøy som utnytter kraften til maskinlæring og naturlig språkbehandling for å analysere store datasett med aggregert innhold. Sjekk ut vår nylig utgitte "News API". Den returnerer nåværende og historisk innhold og informasjon fra pålitelige kilder over hele verden. Søkeroboten vår lar brukerne våre være de første til å fange opp nye historier og mest relevant informasjon. Sikre en sanntidsvisning med løsningen vår, eller samle inn historiske strukturerte data om de mest relevante tidligere historiene og hendelsene. Test vårt API gratis og ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon.

