Forbrukere ønsker fullstendig oppslukende og friksjonsfrie opplevelser, og forventer at merker leverer de beste, mest personlige og særegne engasjementskampanjene. Railsr er lidenskapelig opptatt av å gjøre merkevarer i stand til å bygge relevante finansopplevelser for å drive kundeengasjement og lojalitet. Den mener at den innebygde finansøkonomien er en fundamentalt annerledes måte å skape relasjoner mellom bedrifter og forbrukere på. Railsr har skapt en unik kategori innen finansnæringen: innebygde finansopplevelser. Den har utviklet dette for å gjøre det mulig for sine kunder å hjelpe den finansielle forbrukeren, for å levere større inkludering og friheter. Railsr er en pioner innen en ny måte å se på hvordan finansielle tjenester kan styrke og frigjøre. Det tilbyr en ny tilnærming for merkevarer for å utnytte kraften i innebygd finans gjennom en lavkostnads ​​nøkkelferdig plattform. Den leverer innebygd finans i en merkevares digitale reise, designet som et vertikalt integrert finansielt økosystem, som starter i sentralbanken eller betalingsordning (f.eks. Visa), og slutter med en fullstendig innebygd digital opplevelse. Besøk railsr.com og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg eller kontakt oss via vårt skjema: www.railsr.com/start-your-experience

Nettside: railsr.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Railsr. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.