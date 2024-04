Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Raffle med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Søk gjort menneskelig og enkelt å bruke Innovative selskaper bruker Raffles programvare og API for å forbedre søkemulighetene sine, lette kunnskapsdeling og få dyp innsikt i kunders og ansattes atferd og behov. Våre søkeløsninger – inkludert nettstedsøk, arbeidsplasssøk og søk i apper – gjør det enkelt for bedrifter å organisere og optimalisere sitt eksisterende innhold. Med Raffle Search kan du strømlinjeforme søkeprosessen og få mest mulig ut av dataene dine. Vi bruker AI for å forbedre bedrifters kunde- og ansatteforståelse gjennom å spore interaksjoner og bruke atferdsanalyse for datainnsikt som trendspørsmål, kunnskapshull og oppløsningshastigheter, og dermed forbedre kommunikasjonen og støtten.

Nettside: raffle.ai

