Rabbet bringer effektivitet, nøyaktighet og åpenhet til den komplekse byggefinansieringsindustrien. Plattformen bruker maskinlæring for å analysere dokumenter og koble informasjon for redusert administrativ byrde, kontrollerbar overholdelse og raskere beslutningstaking for eiendomsutlånere og -utviklere. Tidligere Contract Simply.

Nettside: rabbet.com

