Quriobot er en ny måte å stille spørsmål til kundene dine for å få avgjørende innsikt i deres preferanser samtidig som engasjementet øker. Vi gir deg ikke bare banebrytende samtalebrukergrensesnitt, vi analyserer dine eksisterende data og etablerer i fellesskap dine krav og oversikter over innsikt som må leveres. Vi sørger for at du samler inn data som umiddelbart kan brukes i den daglige driften. Kundene dine vil sette pris på vår merkevareopplevelse sammenlignet med alle eksisterende nettskjemaer der ute.

Nettside: quriobot.com

