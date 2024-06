Quilly er et CMS-automatiseringsverktøy som utnytter store språkmodeller for å fullt ut automatisere generering av innhold for nettstedet ditt. Velg temaer, nøkkelord som skal settes inn i innlegg, og en publiseringsfrekvens, så er du i gang med løpene - alt annet håndteres for deg. Quilly øker organiske søkevisninger og klikk, og leder besøkende til Webflow-nettstedene dine. Bruk 30 sekunder på å lage noen spøkelsesforfattere, og se deretter inntrykkene og klikkene dine gå gjennom taket. * Planlegg automatiserte CMS-innlegg slik at du regelmessig kan publisere innhold på nettstedet ditt håndfritt. Si det med meg, "sett det og glem det"! * Utnytt Quillys banebrytende store språkmodeller for å generere rike, omfattende innlegg * Bruk Quilly-appen rett fra Webflow-lerretet ditt. Si farvel til kontekstbytte! * Injiser søkeord sammenhengende i innleggene dine for å oppnå søkeordeksponering i søkemotorene. * Tilpass hvor ofte du vil legge ut innlegg, om du vil publisere live eller som et utkast, og hvor lange innleggene dine skal være.

Nettside: quilly.ink

