Bygge operativsystemet for virksomheten i LATAM. QUIK bygger operativsystemet for virksomheten i LATAM. På den ene siden gir brukerne kraft til QUIK Super App, hvor de kan bestille mat, dagligvarer og varer og få dem på 30 minutter, mens de betaler med hvilken som helst valuta de ønsker og logistikk som håndteres enteralt av QUIK-teamet. På den andre siden driver virksomheten med QUIK Pro, og gir dem et komplett sett med programvare for å administrere virksomheten deres og tilstedeværelse på nettet, med deres egen nettside, lagerstyring, logistikkløsninger, alt i perfekt synkronisering med QUIK Super App, øker salg og kunde tilfredshet.

Nettside: quikpago.com

