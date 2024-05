QuickCEP er en AI-drevet samtaleplattform som hjelper bedrifter med å forbedre kundeengasjement og støtte. Nøkkelfunksjoner inkluderer: * AI-drevne chatbots som kan håndtere opptil 98 % av kundestøtteforespørslene, noe som øker konverteringsfrekvensen med over 30 %. * Mulighet for produktanbefaling for å foreslå relevante produkter basert på kundens hensikt. * Automatisert læring av forretningsdokumenter og produktmanualer for å gi nøyaktig produktinformasjon. * Støtte for sporing av ordrestatus og returer/bytter. * AI Email Copilot som kan skrive utkast til svar, lære e-postvaner og bli mer effektiv over tid. QuickCEP tilbyr integrasjoner med plattformer som Shopify, og chatbotene er drevet av teknologi som ChatGPT. Selskapet tilbyr en gratis prøveversjon og betalte planer, og posisjonerer seg som en omfattende forretningsløsning utover bare AI-chatbots, inkludert helpdesk, kundedata og verktøy for automatisering av markedsføring.

Nettside: quickcep.com

