Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Qoddi med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Qoddi App Platform lar små team distribuere hvilken som helst kode fra ethvert depot som Github, GitLabs eller Bitbucket. Qoddi administrerer all infrastrukturen appen din trenger for å kjøre og skalere etter behov for å matche appveksten din over tid. Qoddi er 70 % billigere enn andre skyleverandører.

Nettside: qoddi.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Qoddi. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.