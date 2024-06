Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for QA Wolf med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

QA Wolf bygger automatiserte ende-til-ende-tester for 80 % av brukerstrømmene dine på bare 4 måneder, vedlikeholder dem 24 timer i døgnet og gir ubegrensede parallelle testkjøringer på infrastrukturen vår. Nevnte vi at vi garanterer null flak? Det gjør vi også. Start med en 90-dagers pilot som inkluderer: En omfattende testplan, automatiserte tester skrevet i åpen kildekode Playwright som du får beholde, og ubegrensede testkjøringer på miljøet du velger. Her er en nyttig liste over alt du får, rett ut av esken – enten det er 100 tester eller 100 000. • End-to-end-tester for 80 % av brukerstrømmene automatisert på 4 måneder. Tester er skrevet i åpen kildekode Playwright som du kan laste ned, så det er ingen leverandørlåsing. • Detaljert testmatrise og skisser i AAA-rammeverket. • Ubegrensede, parallelle testkjøringer i alle miljøer du velger. • 100 % parallellkjørt infrastruktur som vi hoster og vedlikeholder. • 24-timers vedlikehold av flassende og ødelagte tester. • Garantert 100 % pålitelige resultater – null flak. • Menneskeverifiserte feilrapporter sendt via meldingsappen din og som en feilmelding. • CI/CD-integrasjon med din distribusjonspipeline og problemsporere. • 24-timers tilgang til QA-ingeniører på heltid hos QA Wolf. ... det er QA-løsningen du alltid har ønsket deg.

Nettside: qawolf.com

