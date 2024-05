Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Pyrls med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Moderne medisinsk referanseapp for helsepersonell. Pyrls er et nettsted og en mobilapp som gjør det mulig for helsepersonell å mer effektivt foreskrive, dispensere og utdanne pasienter på reseptene deres.

Nettside: pyrls.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Pyrls. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.