Protolabs, som tilbyr tilpassede produksjonstjenester på forespørsel. Nettstedet tilbyr de samme brede egenskapene, kvaliteten og prisene. Protolabs lar brukere få umiddelbare tilbud og få tilgang til en rekke produksjonstjenester, inkludert 3D-utskrift (FDM, SLA, SLS, MJF), CNC-maskinering, metallproduksjon og sprøytestøping. De samarbeider med et undersøkt globalt nettverk av spesialiserte produksjonspartnere for å tilby et bredt spekter av materialer, finish og produksjonsevner for å møte kundenes behov fra prototyping til produksjon. Nøkkelfunksjoner inkluderer teamkontoer for samarbeid, IP-beskyttelse og høye kvalitetsstandarder som opprettholdes gjennom deres prosesser og leverandøradministrasjon. Protolabs betjener kunder på tvers av bransjer som romfart, bilindustri, industrimaskiner, forbrukerelektronikk, robotikk og medisinsk. Nettstedet gir en bred kunnskapsbase, utdanningsressurser, casestudier og annen informasjon for å støtte designere og ingeniører som bruker deres produksjonstjenester.

Nettside: hubs.com

