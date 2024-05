Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Prommt med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Prommt er en sikker betalingsforespørselsplattform som gjør risikofylte, tidkrevende telefonbetalinger til sikre nettbaserte transaksjoner. Prommt gir selgere muligheten til å sende umiddelbare, personlige betalingsforespørsler til kunder via e-post, tekst eller online melding; gir en sikker og sømløs online betalingsopplevelse direkte til kundene. Ideell for bedriftskunder, er Prommt en fullt skalerbar nettbasert applikasjon som kan gi store organisasjoner enkel brukeradministrasjon og lagdelt tilgangskontroll for komplekse team på tvers av flere lokasjoner. Ved å integrere med eksisterende betalingsleverandører, lar Prommt klienter opprettholde relasjoner med sin nåværende gateway eller kortbetalingsprosessor. Fullpakket med smarte funksjoner, inkludert sikker korttokenisering, gjentakende betalinger, autolading, automatiserte kvitteringer, intelligente varsler og full-branded betalingskommunikasjon, gir Prommt alle verktøyene du trenger for å transformere betalingsprosessene dine.

Nettside: prommt.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Prommt. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.