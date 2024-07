Promethean AI er et revolusjonerende Artificial Intelligence (AI)-verktøy som jobber sammen med artister for å bygge virtuelle verdener. Den tilbyr en rekke funksjoner som er utviklet for å hjelpe artister med kreativ problemløsning, generere ideer og automatisere hverdagslige og ikke-kreative oppgaver. Den har også evnen til å lære av og tilpasse seg den individuelle smaken til hver artist. Gratisversjonen av Promethean AI er tilgjengelig for ikke-kommersiell bruk, og ytterligere lisensieringsalternativer er tilgjengelige for prosjekter med finansiering under $100k/år (Indie) og over (Professional). Promethean AI er ideen til Andrew Maximov, en teknisk kunstdirektør hos Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). Andrew, sammen med et team av erfarne spesialister innen teknologi og underholdning, har jobbet sammen for å lage et verktøy som gjør det enklere for artister å lage og dele arbeidet sitt. Målet med Promethean AI er å demokratisere den kreative prosessen og gi hvem som helst mulighet til å lage historier som ellers ville vært umulige. Promethean AI har en rekke verktøy som er utviklet for å hjelpe artister, fra installasjon og tilpasning av ressurser, til grunnleggende kommandolinje og undervisning i Promethean . I tillegg tilbyr Promethean AI et Environment Art Internship-program, hvor de bytter sin erfaring med å bygge virtuelle verdener mot innsikt i å gjøre kunstneropplevelsen bedre og raskere. Til slutt har de blitt omtalt i forskjellige publikasjoner, som WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz og Gamasutra.

