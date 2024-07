Profi er en alt-i-ett driftsplattform for profesjonelle tjenesteleverandører inkl. trenere, konsulenter, trenere, terapeuter og andre. Bygget for profesjonelle tjenesteleverandører, hjelper Profi deg enkelt å strømlinjeforme all drift og utvide virksomheten din mer effektivt. Med Profi klarert av 1000+ fagfolk, lar Profi deg: - Spare 140 timer per år ved å automatisere travelt arbeid - Enkelt imponere kunder ved å tilby en differensierende opplevelse - Utvide bedriftstilbudene dine Du kan bruke Profi som en sololeverandør, som et team av profesjonelle, eller som en bedrift. Vanlige brukstilfeller: - Planlegg 1:1- og gruppeveiledningsøkter med klienter - Kjør økter gjennom innebygd videokonferanseverktøy eller Zoom - Lag og selg kurs/programmer - Spor kundenes fremgang og engasjer dem med skjemaer - Betal medlemskap eller abonnement gebyrer - Få betalt for økter og andre tjenester gjennom et enhetlig faktureringssystem

Nettside: profi.io

