PresentationGPT er en AI-drevet presentasjonsgenerator som lager høykvalitetspresentasjoner på sekunder. Den bruker GPT-4, de mest avanserte språkgenerasjonsmodellene som er tilgjengelige for å gi energi til AI-algoritmene og generere imponerende presentasjoner. Verktøyet er utviklet for å fungere sømløst med PowerPoint og Google Slides, slik at brukere enkelt kan laste ned og redigere presentasjonene sine. PresentationGPT har en rekke temaer og designmaler som kan brukes til å produsere engasjerende og detaljerte presentasjoner som etterlater et varig inntrykk på publikum. I tillegg tilbyr verktøyet en gratis plan som inkluderer ubegrensede presentasjoner, grunnleggende designmaler og høykvalitets, redigerbare filformater for PowerPoint og Google Slides, blant andre funksjoner. Det er også en betal-per-nedlasting-plan til $4,99, som lar brukere få tilgang til lignende funksjoner for en engangsavgift per nedlasting. PresentationGPT har en enkel og gjennomsiktig prisstruktur, uten skjulte avgifter, abonnementer eller registreringer. Brukere kan få tilgang til presentasjonene sine gratis, og betaler kun når de laster dem ned. Verktøyet har blitt rost av brukerne for sin enkelhet, åpenhet og evne til å produsere høykvalitets tilpassbare presentasjoner på kort tid. PresentationGPT er et ideelt verktøy for alle som leter etter en effektiv og effektiv måte å utvikle fantastiske presentasjoner uten å bruke timer på design og formatering.

Nettside: presentationgpt.com

