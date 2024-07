Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Powerful Medical med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

PMcardio er et klasse IIb-sertifisert medisinsk AI-drevet verktøy designet for å tolke elektrokardiogramdata (EKG) for diagnostisering og behandling av ulike hjerte- og karsykdommer. PMcardio er tilgjengelig som en smarttelefonapplikasjon og støtter 39 kardiovaskulære diagnoser, inkludert en rekke rytmer, ledningsavvik, ektopier, akseavvik, infarkter og hypertrofier. PMcardio fungerer med ethvert 12-avlednings-EKG, uavhengig av tilstanden, og transformerer EKG-data til digitalt format for forbedret lesbarhet og deling. Dens avanserte bildegjenkjenningsfunksjoner muliggjør umiddelbar tolkning av EKG tatt fra alle kilder, inkludert direkte bilder fra brukerens dataskjerm. Utover dette gir PMcardio-applikasjonen umiddelbar diagnose og behandlingsplaner, og lar brukere eksportere disse rapportene på en sikker måte. PMcardio fungerer også på alle smarttelefonenheter og kan fungere med alle 12-avlednings EKG-maskiner, noe som gjør det til et tilgjengelig og allsidig verktøy for EKG-tolkning.

Nettside: powerfulmedical.com

