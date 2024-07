Portrait AI er et AI-drevet verktøy som genererer portretter i 1700-tallsstil fra opplastede selfies. Den er tilgjengelig som en mobilapp på både iOS- og Android-plattformer. Brukere kan lage sine egne unike portretter ved ganske enkelt å laste opp et passlignende bilde av ansiktet deres. Verktøyet anbefaler å unngå briller og foreslår å bruke et bilde med et stort ansiktsområde for de beste resultatene. I tillegg tilbyr appen en lang rekke andre filtre, inkludert Cartoon, Portrait HD, Halloween og mer, totalt over 100 alternativer. Disse filtrene lar brukere forbedre og transformere portrettene sine ytterligere i henhold til deres preferanser. Den offisielle nettsiden gir lenker for å laste ned appen fra Apple App Store og Google Play Store, og sikrer tilgjengelighet for et bredt spekter av brukere. Nettstedet inneholder også lenker til personvernreglene og tjenestevilkårene for de som søker ytterligere informasjon. Samlet sett tilbyr Portrait AI en morsom og kreativ måte for enkeltpersoner å oppleve estetikken til 1700-talls portretter gjennom bruk av kunstig intelligens.

Nettside: portraitai.app

