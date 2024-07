Poised er en gratis AI-drevet kommunikasjonscoach som gir personlig tilbakemelding for å hjelpe deg med nettmøter. Det fungerer på Mac og Windows og holdes sikkert og privat. Den gir tilbakemelding i sanntid på ord som er brukt, fyllord, selvtillit, energi, empati og mer, uten at noen andre vet det. Den gir også detaljert analyse av trender over tid, slik at brukere kan spore fremgangen deres og forbedre talemåten. Det gir også tilgang til et bibliotek med innhold laget av taleveiledere for å gi personlige leksjoner. Poised integreres med over 800 kommunikasjonsverktøy, inkludert Zoom, Google Meet, Slack og Microsoft Teams. Den gir også varsler og tips for å hjelpe brukere med å forbedre talen sin og lage overbevisende presentasjoner med klarhet. Poised har blitt rost av fagfolk for sin brukervennlighet og sanntidstilbakemeldinger, og er perfekt for produktsjefer, ledere, grunnleggere, intervjuere, selgere og alle andre som ønsker å forbedre kommunikasjonsferdighetene sine.

Nettside: poised.com

