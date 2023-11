Pnut er et vennlig, internasjonalt sosialt nettverk. Det oppmuntres til å hoppe inn i andres samtaler. I en vanlig uke kan vi ha en online dansefest, en begivenhet for å endre avatarer for å matche et tema, en skriveutfordring og forespørsler om folks favorittsitater for dagen. Folk vil arrangere kodefester, Minecraft-lekedager og andre fellesskapsarrangementer. Den hemmelige nissen rundt jul er en blast.

Nettside: pnut.io

