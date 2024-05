Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), et fagfellevurdert tidsskrift fra National Academy of Sciences (NAS), er en autoritativ kilde til effektfull, original forskning som bredt spenner over biologiske, fysiske og samfunnsvitenskapelige vitenskaper. Tidsskriftet er globalt i omfang og innsending er åpen for alle forskere over hele verden. PNAS ble etablert i 1914 til ære for halvårsjubileet til National Academy of Sciences. Siden den gang har vi jobbet for å publisere kun vitenskapelig forskning av høyeste kvalitet og for å gjøre denne forskningen tilgjengelig for et bredt publikum. I tillegg publiserer PNAS vitenskapsnyheter, kommentarer, perspektiver, spesialfunksjoner, podcaster og profiler til NAS-medlemmer.

Nettside: pnas.org

