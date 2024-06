Plum er en popup-bygger uten kode som lar deg lage og tilpasse profesjonelt utseende popup-vinduer for nettstedet ditt uten noen kodeopplevelse. Den er utviklet for å hjelpe bedrifter med å øke salget, fange potensielle kunder og engasjere besøkende mer effektivt. Nøkkelegenskaper: * Tilpassbare popup-maler - Plum tilbyr et bredt utvalg av forhåndsdesignede popup-maler som du enkelt kan tilpasse for å matche merkevaren din. * Avanserte målrettingsalternativer – Du kan vise popup-vinduer til spesifikke målgruppesegmenter basert på deres oppførsel eller egenskaper, for eksempel nye besøkende, returnerende kunder, handlekurvene som forlater, osv. * Integrasjon med ulike verktøy - Plum integreres sømløst med populære plattformer som Shopify, WordPress, Squarespace og mer. * Analyse og optimalisering - Verktøyet lar deg spore popup-ytelsens ytelse og foreta justeringer for å optimalisere resultatene. * Brukervennlig grensesnitt - Plums dra-og-slipp-redigering gjør det enkelt for alle å lage og publisere popup-vinduer uten å trenge noen kodeferdigheter. * Rimelig pris - Plum tilbyr både gratis og betalte planer, slik at bedrifter i alle størrelser kan dra nytte av funksjonene.

