PlayPlus er strømmeplattformen som eies og drives av Rede Record, et av de største mediekonglomeratene i Brasil. Den tilbyr direkte og on-demand tilgang til innhold fra Records TV-kanaler, samt originalproduksjoner og eksklusivt innhold. PlayPlus-plattformen lar brukere enten logge på med en eksisterende konto eller opprette en ny konto for å begynne å strømme det tilgjengelige innholdet. Den fungerer som et knutepunkt for seere for å få tilgang til Rede Records programmering utover bare tradisjonell TV, og gir en praktisk måte å se direktesendinger eller følge med på programmer på forespørsel. Nøkkelfunksjonene til PlayPlus inkluderer: * Direktestrømming av Rede Records TV-kanaler * On-demand-tilgang til programmer, filmer og annet innhold fra Record-biblioteket * Original programmering og eksklusivt innhold produsert for strømmeplattformen * Evne til å opprette en brukerkonto og tilpasse visningspreferanser PlayPlus er en viktig del av Rede Records strategi for å utvide rekkevidden og gi seerne mer fleksibilitet i hvordan de forbruker nettverkets innhold i den digitale tidsalder.

Nettside: playplus.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PlayPlus. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.