Playform er en AI-kunstgenerator og kreativ plattform som gir kunstnere, skapere og designere mulighet til å integrere generativ AI i deres kreative prosess. Den tilbyr en integrert plattform med mange AI-kunstgenerative verktøy på ett sted, noe som gjør AI tilgjengelig for artister uten å måtte lære tekniske ferdigheter eller koding. Artister kan bruke Playform gjennom hele sin kreative prosess, fra inspirasjon til produksjon. De fleste av Playforms verktøy tilbyr ubegrenset gratis bruk for utforskning. Playform Studio lar kunstnere lage og selge originale AI-genererte kunstverk, med 60 månedlige Playform-kreditter og eksklusive utstillingsmuligheter. Playform har kunstnerspotlights og utstillinger som viser frem arbeid laget med deres plattform. Playform gjør det mulig å lage og selge generative AI-kunst NFT-er gjennom deres Art Mine-markedsplass. Playform posisjonerer seg som en kreativ følgesvenn og verktøy for profesjonelle artister for å integrere AI i arbeidsflyten og kreative prosesser.

Nettside: playform.io

