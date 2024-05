Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for PlanRadar med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

PlanRadar er en prisvinnende digital SaaS-plattform for dokumentasjon, oppgavestyring og kommunikasjon i bygge- og eiendomsprosjekter. Vi opererer over hele verden, for tiden i over 75 markeder. Vi betjener alle markeder på tvers av eiendom og konstruksjon, og tilfører verdi til hver person som er involvert i bygningens livssyklus, fra entreprenører og ingeniører til eiendomsforvaltere og eiere. Plattformen vår digitaliserer alle daglige prosesser og kommunikasjon, noe som muliggjør tidsbesparelser, kostnadsbesparelser og lar prosjekter gjennomføres til en høyere kvalitet. Hver dag hjelper vi fagfolk med å øke effektiviteten og øke prosjektsuksessen ved å strømlinjeforme måten de jobber på og gi sanntidstilgang til verdifulle prosjektdata. I dag er det over 120 000 brukere av plattformen som opplever enorme kostnads- og tidsbesparelser ved hjelp av PlanRadar. PlanRadar er for øyeblikket tilgjengelig på 20 språk, og kan brukes på alle iOS-, Windows- og Android-enheter.

Nettside: planradar.com

