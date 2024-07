Pixelcut er et online designverktøy som bruker AI for å hjelpe brukere enkelt å lage produktbilder, annonser og annet visuelt innhold for nettbutikker. En av hovedfunksjonene er muligheten til å fjerne bakgrunner eller slette objekter fra bilder, noe som gjør det lettere å lage profesjonelt utseende bilder. Brukere kan velge blant tusenvis av maler for å konvertere seere til kunder. Verktøyet har også en bildeoppskalering, som forbedrer bildekvaliteten, og et magisk viskelær som muliggjør rask og enkel bilderedigering. Det virtuelle studioet lar brukere lage 10 ganger flere produktbilder uten behov for reise eller profesjonelt utstyr. Pixelcut tilbyr et API for de som ønsker å bruke teknologien til å forbedre sine egne produkter eller tjenester. Totalt sett har Pixelcut som mål å forenkle den ofte komplekse og tidkrevende prosessen med å designe produktbilder og annonser for e-handelsbedrifter. De AI-drevne redigeringsverktøyene gjør det mulig for brukeren å lage visuelt tiltalende innhold med minimal innsats og uten å trenge profesjonelle fotograferingsferdigheter eller utstyr. Det er et nyttig verktøy for de uten designerfaring som ønsker å lage bilder av høy kvalitet for deres nettside, sosiale medier eller nettbutikk.

Nettside: pixelcut.ai

