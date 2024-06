Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for PixCap med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Pixcap er en nettbasert designplattform skreddersydd for merkevarer, startups og kreative byråer i alle størrelser, som gjør dem i stand til raskt å lage slagkraftig 3D-merkevaredesign. Integreringen av 3D-elementer i merkevarebygging, reklame, produktpresentasjoner og sosiale medier-innhold har vist seg å være betydelig mer fengslende enn tradisjonelle flate design, noe som resulterer i økt merkesynlighet og en bemerkelsesverdig økning på 40 % i konverteringsfrekvenser. Vårt oppdrag er å gjøre opprettelsen av 3D-design og videoer av profesjonell kvalitet tilgjengelig og uanstrengt for alle. Bare dra og slipp 3D ønskede elementer og tilpass dem for å passe merkevarens estetikk. Med Pixcap kan du heve merkevaren din gjennom: - Et stort bibliotek med tilpassbare 3D-ressurser. - Diverse merkevaremodeller - AI-drevet generasjon av naturtro 3D-modeller fra enkel tekst eller 2D-bilder. - Iøynefallende animasjoner som blåser liv i designene dine. Besøk nettstedet: https://pixcap.com

Nettside: pixcap.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PixCap. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.