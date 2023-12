Pixabay.com er et nettsted for deling av digital fotografering, illustrasjoner, vektorgrafikk, filmopptak og musikk under Pixybay-lisensen. Fra og med november 2017 tilbyr Pixabay over 1 188 454 gratis bilder, illustrasjoner og vektorer og videoer. 9. januar 2019 endret Pixabay sin gamle lisens for hele nettstedet for alle opplastinger fra Creative Commons CC0 til Pixabay-lisensen som ikke oppfyller lisensieringskravene for gratis innhold. for Wikimedia Commons og lignende plattformer. I november 2018 kjøpte Canva Pixabay sammen med Pexels.

Nettside: pixabay.com

