PitchGrade er et AI-drevet verktøy utviklet for å hjelpe gründere med å lage overbevisende pitch-deck som vil hjelpe dem med å sikre finansiering. PitchGrade gir tilbakemeldinger på forespørsel for å hjelpe gründere med å avgrense pitch-dekket, slik at de kan få det beste resultatet av innsamlingsarbeidet. Verktøyet analyserer pitch-dekket for nøkkelelementer, for eksempel problemet selskapet løser, løsningen det tilbyr, målmarkedet, forretningsmodellen og teamet bak ideen. PitchGrade gir også råd om strukturering av pitch-dekket og typen innhold som bør inkluderes for å gjøre det mer attraktivt for potensielle investorer. Den inkluderer også eksempler på vellykkede pitch-dekk, slik at gründere kan lære av de beste. PitchGrade er det perfekte verktøyet for gründere som trenger å lage en finansierbar pitch-deck som vil tiltrekke seg investorer og overbevise dem om å investere.

Nettside: pitchgrade.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PitchGrade. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.