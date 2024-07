Se for deg at den fungerer som en kunstredigerer drevet av kunstig intelligens, som lar brukere konvertere tankene sine til kunst. Det gir en plattform for å la kreativiteten flyte mens du lager og gjentar AI-kunst. Plattformen tilbyr en rekke verktøy og funksjoner for å forbedre brukerens opplevelse av å lage kunstverk. En av disse er de stabile diffusjonsmodellene som brukere kan velge mellom for å generere bilder. En annen funksjon, 'Inpainting', hjelper til med å fylle ut manglende eller skadede områder av et bilde, mens 'Outpainting' utvider grensene til et bilde, og letter nye komposisjoner. Verktøyet kommer med flere fordeler som stabil diffusjon med justerbare alternativer, tegningsveiledet generering og utmalingsmuligheter. Den gir også umiddelbare autoforslag og grunnleggende bildevariasjoner blant funksjonene. Brukeropplevelsen forbedres ytterligere av en omfattende ressurs som guider og blogger og et inspirerende galleri med kunstig intelligens. Dessuten er Picture it-editoren åpen kildekode som fremmer samfunnsbidrag. Brukere kan bidra til å gjøre redaktøren mer potent og tilgjengelig over tid. De som har innovative ideer for å forbedre AI-kunst, oppfordres til å delta og dele ideene sine.

Nettside: pictureit.art

